Dejan Dogaja bo kmalu postal očka: Pričakujeva fantka!

Bodoča starša nista pristaša novodobnih zabav ob razkritju spola. "Ne, razkritja spola ne bova imela, nihče od naju ni ravno tip za te stvari, hkrati pa sva oba še en mesec pred rojstvom tako zasedena z ostalimi obveznostmi, da za to niti ni časa. Niti sobica še ni dokončno urejena, tako da sedaj se bova res morala začeti pripravljati," je dejala in razkrila, da z znanim pevcem pričakujeta fantka.

Novico o nosečnosti sta težko obdržala zase in jo še isti teden, ko sta zanjo izvedela, sporočila svojim najbližjim. "Kupila sem škatlice, v njih dala dudice, bodije, pozitiven test in majhne copatke. Zraven pa zapis: Babi in dedi, shranita bodi, dudo in copatke, saj jih bom potreboval/a maja 2025," nam je ekskluzivno razkrila.