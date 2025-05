Dejan Krajnc je postal očka: Rodil se je Lev

Dejan Krajnc se je s svojo izbranko Kiaro Haas razveselil rojstva prvorojenca. "Tudi neskončnost začne se nekje ... Naša se je začela danes. Rodil se je LEV , ki je že pripravljen, da osvoji srca vseh, ki ga bomo imeli radi!," je zapisal glasbenik na družbeno omrežje in dodal: "Z 2940 g moči in 50 cm šarma je danes na najlepši datum in mednarodni dan babic, 5. 5. 2025 ob 7.56, prijokal na svet v Celju."

Novico o nosečnosti sta težko obdržala zase in jo še isti teden, ko sta zanjo izvedela, na prav poseben način sporočila svojim najbližjim. "Kupila sem škatlice, v njih dala dudice, bodije, pozitiven test in majhne copatke. Zraven pa zapis: Babi in dedi, shranita bodi, dudo in copatke, saj jih bom potreboval/a maja 2025," nam je takrat ekskluzivno razkrila.