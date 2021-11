Dejan Krajnc splezal na najvišji dimnik v Evropi

"Z Branetom sva prišla čisto slučajno v stik in sem mu razložil mojo željo, da si želim tja gor. Brane mi je rekel, da ko bo naslednja akcija, bom lahko šel zraven, če bom pomagal pri vzdrževalnih delih. Vzpon je trajal približno eno uro in 15 minut in občutki so bili nori, bila je ravno prava zmes adrenalina in vzhičenja, takoj bi spet ponovil," je za 24ur.com povedal Dejan, ki je na vrhu tudi zapel svojo pesem Nenormalno lepo in vse skupaj tudi posnel.