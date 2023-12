Dejan Vunjak je postal očka: Dragi Oliver, dobrodošel!

Slovenski glasbenik in zmagovalec šova Zvezde plešejo Dejan Vunjak se je v veselem decembru razveselil sina Oliverja. Novico, da je postal očka, je delil na svojem Instagram profilu in požel navdušenje sledilcev. Čestitali so mu številni znani Slovenci.

"No, pa imamo še enega Vunjaka. Dragi Oliver, dobrodošel! Želim ti, da bodo tvoji koraki na življenjski poti srečni in veseli," je na Instagram zapisal slovenski glasbenik in zmagovalec šova Zvezde plešejo Dejan Vunjak, ki je prvič postal očka. Ob veseli novici so mu že čestitali fantje iz zasedbe Polkaholiki, plesalka Nadiya Bychkova, glasbenica Eva Boto, pevka Tinkara Fortuna iz zasedbe Bepop ter voditeljica in igralka Melani Mekicar. Čestitke dežujejo tudi s strani oboževalcev. Da je postal očka sinu Oliverju, je glasbenik razkril na isti dan, kot bi legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević praznoval svoj rojstni dan. Vunjak svojo zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, zato je novica še dodatno presenetila njegove oboževalce.