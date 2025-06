Dejan Vunjak o očetu Brendiju: Ne mine dan, da ne bi pomislil nate

"Ali zaradi glasbe, življenja, odnosov, misli, modrosti, starševstva ali pa, ker me kdo ustavi na ulici, veselici, in mi pove zgodbo o vajinem srečanju in svojem spominu nate ... Zgodbe so vedno lepe in vedno znova sem ponosen nate," je zapisal Dejan in dodal: "Bil si in ostal boš velik ... LEGENDA."

V galeriji je med drugim objavil fotografijo, na kateri je poleg Dejana in Brendija še njegova hči Tina Zavrl, pa fotografijo, na kateri je Brendi skupaj s Koradom ter z zasedbo Don Juan.

Brendi je na slovenski glasbeni sceni kraljeval več kot četrt stoletja, v svoji bogati karieri pa nanizal mnoge uspešnice, kot so Mandarina, Ona sanja Pariz, Rdeča roža, Pod oknom sem stal, Rad bi ti rekel nekaj lepega in številne druge.