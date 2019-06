Dejan Vunjak o pokojnem očetu: Res je bil nekaj posebnega

Mineva že osmo leto, odkar je umrl eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov, Brendi. Pevčev sin Dejan Vunjak nadaljuje njegovo poslanstvo in ob obletnici smrti povedal, katera očetova pesem je njegova najljubša ter zakaj.

"Očeta imam v res lepem spominu. Najbolj so mi ostali v spominu dolgi pogovori, ki sva jih imela, ko sva bila kje na poti, ko sva se na primer vozila na morje. Znala sva se pogovarjati o vsem. O glasbi, življenju, vrednotah, tudi kakšne bolj pikantne stvari …" je za 24ur.com povedal nasmejani Dejan Vunjak ob osmi obletnici smrti očeta Brendija, avtorja nekaterih najbolj znanih slovenskih pesmi: "Res je bil nekaj posebnega. Tudi zdaj, ko sam nastopam in hodim naokoli, srečujem različne ljudi po Sloveniji in se pogovarjam z njegovimi prijatelji, spoznavam, da se je res znal dotakniti človeka, kar mi je res lepo slišati."

FOTO: osebni arhiv

Spomin na očeta in na legendarnega pevca, ki je Sloveniji zapustil veliko zakladnico uspešnic, Dejan ohranja tudi na svojih nastopih, saj so Brendijeve pesmi in pesmi njegove nekdanje skupine Don Juan del stalnega repertoarja. "Družim se z njegovimi prijatelji in tema velikokrat nanese nanj. Pogovarjamo se o kakšnih dogodivščinah, ki so jih preživeli skupaj. Tudi eden njegovih najbližjih prijateljev Dušan Zore je danes član mojega benda. Poleg tega pa na nastopih prepevam njegove pesmi in me veseli, da jih ljudje še danes radi prepevajo. To mi res veliko pomeni." ’Rdeča roža je bila napisana za mojo mami’ Dejan je na vprašanje, katera Brendijeva pesem, je njegova najljubša, odgovoril s težavo. "Glede na to, da ima ogromno pesmi, se težko odločim. Pesem Ona sanja Pariz v sebi nosi res lepo sporočilo ali pa Rdeča roža, ki je bila napisana za mojo mamo. Rekel bi, da se najljubša pesem spreminja glede na dan ali kraj nastopa," je povedal 26-letnik.

Dejan na nastopih s prepevanjem očetovih pesmi ohranja spomin nanj. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Pravi, da na nastopih opaža razlike med izbiro najbolj priljubljene pesmi glede na to, kje nastopajo. "Če smo na Primorskem, najraje skupaj zapojemo Sem pravi Primorec, ki je postala nekakšna neuradna himna Primorske," je razkril in dodal, da je pesem Rdeča roža obvezna na dekliščinah, uspešnica Povej mi Marina pa je ena tistih pesmi, ki zbližuje ljudi:"Ob pesmi Povej mi Marina se ljudje velikokrat objamejo in takrat se za nekaj časa zaustavi čas, kar je tudi nekaj posebnega."

Nenadna smrt po nastopu v Lipici Brendi je umrl 19. junija 2011, ko mu je po nastopu v Lipici odpovedalo srce. Težave s srcem naj bi imel že nekaj dni pred nastopom. Brendi je za slovensko glasbeno sceno izjemno pomemben, saj je napisal nekatere najlepše slovenske pesmi ter sodeloval z največjimi glasbenimi imeni. Pisal je za skupino Don Juan, pevce kot so Helena Blagne, Borisa Kopitarja, Natalija Verboten, Pop Design, Hajdi, Vilija Resnika in mnoge druge. Zagotovo je svoj največji pečat pustil s skupino Don Juan, s katero so nanizali ne malo ponarodelih uspešnic, kot so Pod oknom sem stal, Povej mi Marina, Rdeča roža, Ona sanja Pariz, od Murske do Kopra, Mandarina, Gasilci smo, Rad bi ti rekel nekaj lepega in še mnogo drugih. V poznejši dobi ustvarjanja pa je bil prepoznaven predvsem po veselem glasbenem duu Korado & Brendi. V dolgoletni glasbeni karieri sta s svojim glasom in pojavo zabavala vso Slovenijo. V glasbeno zgodovino sta se vpisala s pesmimi kot so Čevapčiči, Žena me je zapustila, Solza se bo posušila.