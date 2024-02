Dejan Vunjak širil pustno veselje po Markovcih

Tudi v Markovicih se je zdelo, da je bilo veselo, predvsem pa so ljudje tekmovali, kdo je bolj glasen. "Jaz sem Ptujčanka, ampak Markovci so Markovci," je povedala maska v podobi Mini Miške, nato pa je pogovor veselo prekinil glavni akter, ki je skrbel za zabavo na odru. "A se imaš dobro? A je pustovanje zakon?" je eno od obiskoval povedal Dejan Vunjak . "Kdo pa je najboljši za zabavo?" je vprašal pevec za konec in bil nad odgovorom, da je to on, izjemno dobre volje.

Glasbenik to opiše kot štajersko pustovanje. "Sam kot rojeni Štajerec imam pustovanje v krvi in to je najlepša zabava, kar jih obstaja na tem planetu," je zatrdil, s čimer so ste strinjale številne pustne maske. "Slovenci imajo odnos do pusta, za razliko od nas na Hrvaškem. Zato me zelo veseli, da smo nastopili pred vilami, čarovnicami," je povedal pevec skupine Vigor, Mario Roth. Z njim pa so se strinjalit udi člani Ansambla Galama. "Drugače je, ker so ljudje v maskah in se sprostijo, noben ne ve, kdo je pod masko in nima identitete, to pa je najbolj važno," so povedali.