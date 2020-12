'Dejvi, hvala za vso čudovito glasbo, ki si jo nam dal'

Žalostno novico, da je v 74. letu starosti umrl pevec in skladatelj Tadej Hrušovar , so sporočili na uradnem Facebookovem profilu zasedbe Pepel in kri , kjer so zapisali: "Sporočamo žalostno vest, da nas je danes zapustil dragi Tadej Hrušovar. Dejvi, se vidimo zopet!"

Od legendarnega glasbenika pa so se na družbenih omrežjih poslovili številni glasbeni kolegi. Nekaj besed mu je namenil Goran Šarac: "Poslovil se je Dejvi. Največji, najbolj talentiran in v svetovne trende vpet skladatelj, kar jih je Slovenija premogla. Prezgodaj je nehal ustvarjati, izčrpan od vseh "prijateljev", ki so črpali njegov talent in na njem gradili svoje kariere. Po krivici spregledan od institucije, v kateri je deloval, in od stanovskih združenj. Tadej. Dejvi, Homre ... nekje drugje boš igral svoje Dan ljubezni, Mari ... in ugotavljamo, da so brez tebe Vse najlepše pesmi že napisane. Velik poklon in naj ti bo lahka zemlja."