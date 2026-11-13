Del igralske zasedbe Nemirne krvi znova skupaj

Ko so začeli snemanje serije Nemirna kri , ki je gledalce lani navduševala na POP TV, si niso predstavljali, da bodo postali tako dobri prijatelji. A glavni zvezdnik Svit Stefanija ter igralci Ammar Mešić, Ondina Kerec in Lucija Harum so danes več kot le nekdanji soigralci.

Naključni mimoidoči, ki so se pretekle dni sprehajali po naši prestolnici, so omenjene igralce lahko srečali na skupnem druženju. Ko se je Srb, ki smo ga spremljali v vlogi negativca Bobana, nedavno mudil v Sloveniji, je seveda poklical svoje prijatelje in takoj so se dobili. "Zahvaljujoč seriji Nemirna kri, ki smo jo lani snemali v Sloveniji, smo iz popolnih neznancev postali prijatelji. Zdaj ne morem niti skozi Ljubljano, ne da bi se jim oglasil – tako kot se tudi oni meni, ko pridejo v Zagreb," je zapisal ob skupni fotografiji, ki jo je objavil na Instagramu.