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Domača scena

Del igralske zasedbe Nemirne krvi znova skupaj

Ljubljana, 13. 11. 2026 14.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
ammar mešić

Med snemanjem serije Nemirna kri se je med njimi spletla vez, ki si jo niso mogli zamisliti. Niso bili le soigralci, ki so v vlogah svojih likov preprosto blesteli, temveč so postali dobri prijatelji. Svit Stefanija, Lucija Harum in Ondina Kerec so si tako z veseljem vzeli čas za svojega prijatelja Ammarja Mešića, ko se je mudil v Sloveniji.

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Ko so začeli snemanje serije Nemirna kri, ki je gledalce lani navduševala na POP TV, si niso predstavljali, da bodo postali tako dobri prijatelji. A glavni zvezdnik Svit Stefanija ter igralci Ammar Mešić, Ondina Kerec in Lucija Harum so danes več kot le nekdanji soigralci.

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Naključni mimoidoči, ki so se pretekle dni sprehajali po naši prestolnici, so omenjene igralce lahko srečali na skupnem druženju. Ko se je Srb, ki smo ga spremljali v vlogi negativca Bobana, nedavno mudil v Sloveniji, je seveda poklical svoje prijatelje in takoj so se dobili. "Zahvaljujoč seriji Nemirna kri, ki smo jo lani snemali v Sloveniji, smo iz popolnih neznancev postali prijatelji. Zdaj ne morem niti skozi Ljubljano, ne da bi se jim oglasil – tako kot se tudi oni meni, ko pridejo v Zagreb," je zapisal ob skupni fotografiji, ki jo je objavil na Instagramu.

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A to je bil le del igralske zasedbe priljubljene serije, pa še to nepopoln, saj je prijateljsko druženje tokrat morala izpustiti Lea Mihevc. Igralka, ki je navduševala kot glavna protagonistka Sara, je imela svoje obveznosti, a prijatelji so jo vseeno pogrešali in se nanjo spomnili z omembo v opisu. "Z vami v misliiiiih," pa jim je nato odgovorila v komentarjih.

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