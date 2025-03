Del predstave cirkusa Fuskabo tudi Ahmed iz šova Slovenija ima talent

"Da, to vedno pravim, da me je cirkus izgradil v človeka, kakršen sem danes, je izgradil mojo osebnost in me vodil všov Slovenija ima talent, ki je bil ena mojih najboljših izkušenj v življenju. Zelo mi je pomagala in mi odprla veliko vrat. Pomagala mi je tudi izboljšati svoje veščine in slediti mojim sanjam in ciljem," nam je povedal Ahmed Kullab.

Pomagalo je tudi pri prepoznavi in bolšem sprejemanju cirkuške umetnosti pri nas.

"Skratka tudi veliko teh umetnikov se je pokazalo preko vaše televizije širši javnosti, posebej Tamia in potem Ahmed, dostikrat so bili zraven tudi Acro Connection in drugi," pa je dejal vodja cirkusa Zef Beriša.

Bistvo predstave BričOle je zgodba.

"To je čar sodobnega cirkusa, ki je povezan s tradicionalnim, ko občinstvu dajemo vrednote in premisleke, da začnejo razmišljati in potem neka čustva odnesejo domov," meni vodja cirkusa.

Pa seveda akrobacije, nekatere precej nevarne. "Nimamo varnostnih sistemov, pomagamo drug drugemu in skušamo narediti čim bolj varno okolje, ampak tudi tveganje, da nas vzpodbudi, da vadimo in nastopamo. Adrenalin je to, kar potrebujemo, da lahko delamo v cirkusu," pa nam je zaupal Dušan Đukić, umetnik in scenograf.