"Rad bi napisal, da odstopam iz osebnih razlogov, vendar to ne bi bila resnica." Tako dramatično v pismu ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor , ki ne more več mimo dejstva, da je zgradba popolnoma iztrošena. Dodaja, da je tu toliko nejasnih, samovoljnih in nerealnih odgovorov, da "tako enostavno ni več mogoče nadaljevati".

Priprave na sanacijo so v njegovem osemletnem mandatu tekle neprekinjeno. Vse do trenutnega ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki da je v projekt samovoljno posegal. Nazadnje so v osnutku novega nacionalnega programa za kulturo zasledili kasnejši začetek prenove in nerealno oceno investicije. "Mi seveda upravljamo s to hišo in opozarjamo, da je z njo vse narobe, odgovorni zanjo pa so drugi ljudje, ne mi," izpostavlja Samobor.

Resornega ministra smo ob robu obiska vlade v Pomurju prosili za komentar. "V zvezi s čim? Glejte, ko bom dobil enako priložnost, kot jo je dobil gospod Samobor na RTV Slovenija, takrat bom komentiral," je bil kratek.

Samobor je pod streho spravil še plan prihodnje sezone. O ministrovem odzivu pa pravi, da so bili podobnega odnosa deležni že ob zadnjih poplavah: "Edino vprašanje je bilo, če smo redno čistili žlebove in če imamo hišo zavarovano. To je zame kot ravnatelja in skrbnika te hiše žaljivo in mogoče je bilo prav to tisto, kar me je pripravilo do tega, da sem rekel: Tega se ne grem več."