DEMM in REDHEDII priredili Backyard Party

Prizorišče, kjer so DEMM imeli prve vaje, so fantje cel teden urejali sami – kosili so travo, naredili in sestavili improviziran oder, napeljali lučke in postavili šank. Da je šlo za drugačen, nepričakovan in edinstven dogodek, ki ga njihovi oboževalci niso hoteli zamuditi, potrjuje dejstvo, da so vse vstopnice prodali v osmih urah po najavi dogodka. ''Mi radi delamo zadeve drugače. In že par let nazaj, ko smo še vadili tu v Gorci, smo se pogovarjali, da bi enkrat tukaj naredili festival! Ko smo imeli letošnji avgust brez koncertov in posledično dosti časa, pa smo idejo obudili, se v enem dnevu zmenili z Redhediijem o podrobnostih in v osmih urah prodali vse karte," so povedali. Poleg DEMM in REDHEDII-ja so nastopili še DJ t_ne in MC Medo – program, zapolnjen z ljudmi, ki se poznajo od nekdaj.

DEMM so priredili Backyard Party. FOTO: Maj Draganič

''Danes, ko gledamo nazaj na dogodek, mislimo, da je na tak način treba iti naprej. Nismo bili samo nastopajoči in organizatorji, ampak smo bili tudi obiskovalci – uživali smo, se družili, pogovarjali z ljudmi, ki so prišli. In dosti nam jih je reklo, da je bil to žur leta. Verjetno ravno zato, ker je bilo vse tako sproščeno, domače, kako naj rečemo: ne tako resno. Definitivno je bil to naš najlepši špil! Ne največji, najlepši. Naredili smo čago doma!!! Kdo lahko še to reče?'' so dodali DEMM.

REDHEDII na Backyard Partyju, ki ga je priredil skupaj z DEMM. FOTO: Maj Draganič