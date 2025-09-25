Denis Avdić je z ekipo že od ponedeljka izoliran od sveta

Radijci so že od ponedeljka popolnoma izolirani od zunanjega sveta. Občasne izhode ima le en član ekipe, ki opravlja dnevne izzive."Tak zanimiv, odštekan eksperiment je. Zdaj se v bistvu šele zavedam, koliko mi pomenijo stvari, kakor sta zrak pa svetloba, take stvari, na katere nikoli ne pomisliš. Absolutno, ljudje, pojdite, če imate možnost, vsak dan ven," je dejal radijec Matic Herceg.

Takšno je medtem življenje radijcev, ki že od ponedeljka niso videli dnevne svetlobe. Stekla oken in vrat hiše so prelepljena, nimajo ure, interneta, telefonov. "Kar se tiče pa življenja brez telefonov ... Jaz sem presenečena nad sabo. Prav razmišljam, da bi potem dobila majhen telefon in z njim živela," je dejala radijka Anja Ramšak. "Mislim, ja, malo ga pogrešam. Malo pogrešam brskanje in nek normalen vir informacij," je povedala radijka Lara Tošić.

In zato, ker prave nimajo, so za začetek četrtkove jutranje oddaje uporabili Mihovo biološko uro. "Smo se budili tako, da je Miha meni rekel, da je šel na stranišče in me vprašal, ali misliš, da je že toliko ura. Deželakov mehur je rekel, vstanimo, pet je, in smo vstali in smo šli. Tako da bomo jutri tudi verjetno nekaj takega naredili in to je to," je dejal radijski voditelj Denis Avdić.