Denis Avdić: Letos si na 28-urnem dobrodelnem maratonu želimo rekorda

Vsa Slovenija se je spraševala, kaj se tu dogaja, Denis pa je danes le razkril namen tega početja. "Zlepimo se skupaj za dobro stvar. Pravi prijatelji so zlepljeni skupaj za vedno, kot smo tudi mi. Zlepili smo že ogromno čudovitih zgodb in letos je še toliko pomembneje, da se v dobrodelnem maratonu zlepimo čim bolj skupaj, da gremo spet proti rekordu," je še zaključil Avdić in naznanil že šesti 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in DM-a, ki bo potekal 22. in 23. decembra.

Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj, Anja Ramšakin Miha Deželak bodo program vodili 28 ur v kosu in skupaj s poslušalci pomagali zbirati denarna sredstva za socialno šibke družine. Štirje prijatelji se strinjajo, da je letos še toliko pomembneje, da Slovenija združi moči in pomaga družinam v stiski.