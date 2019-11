Denis Toplak v Turčijo na presaditev las

Denis Toplak , 32-letni tekmovalec lanske Kmetije, je na Instagramu objavil nekaj posnetkov in slik iz Turčije, kamor se je odpravil na manjši lepotni poseg. Denis se je namreč odločil za presaditev las. Zakaj ravno Turčija? Kot je povedal za 24ur.com, pozna nekaj ljudi, ki so se odločili za enak poseg prav tam in so bili zelo zadovoljni z rezultati.

"O tem posegu sem razmišljal že nekaj časa," je za naš medij povedal Denis in dodal: "No, letos pa je končno bil čas za to." Denis pravi, da ima na 'novo lasišče' jamstva kar 10 let in da se bodo prvi rezultati pokazali že v naslednjih mesecih, ko bodo zrasli lasje. Štajerca so pred posegom namreč popolnoma zabrili in mu na glavi zarisali, kam morajo 'vsaditi' nove korenine las.

Postopek, ki traja kar devet ur

Kot je nasmejani Denis povedal za nas, je to postopek, ki traja kar devet ur, med posegom in po njem pa ni občutil nikakršne bolečine. "Najprej ti vzamejo kri in preverijo, če je vse v redu. Nato imaš posvet z zdravnikom, ki ti priporoča, kako in kaj. Nato ti po lasišču vse zariše in ko je to dogovorjeno, te pošlje na striženje. Po striženju te odpeljejo v operacijsko sobo," je z opisom začel 32-letnik in nadaljeval: "Začne se z anestezijo, ki ti jo vbrizgajo s pomočjo nekakšne pištolice, da je manj bolečine, in nato se začne sam poseg. Na zadnjem delu lasišča ti odstranijo lase, meni so odstranili 3500 vsadkov, nato to povijejo in potem imaš odmor za kosilo. Vsadke vmes pripravijo in jih nasadijo na mesto, kjer ni las. Vse skupaj je trajalo devet ur."