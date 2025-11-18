Denis Vučak iz skupine New Game Over postal oče

Pevec Denis Vučak (poznan pod imenom Dennis) iz skupine New Game Over je postal oče. Veselo novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je v Instagramovi zgodbi (objavi, ki je vidna 24 ur, op. a.) zapisal: "Pa sem dočakal sina. O moj bog, postal sem tata." V nadaljevanju je zapisal, da je imel po dolgem času tremo, a da je vse v najlepšem redu. Na koncu zapisa se je pošalil, da je sin pravi nindža.

Ob zapisu je delil fotografijo previjalne mize, na kateri so poleg plenic in druge obvezne opreme za novorojenčka tudi plišaste živali, ki nestrpno čakajo na prihod dojenčka.

Pevec, ki se ukvarja z glasbenimi nastopi, vodenjem plesne šole in poučevanjem plesa, je s partnerko skupaj že več let, njuno zasebno življenje pa skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti.