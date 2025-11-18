Svetli način
Denis Vučak iz skupine New Game Over postal oče

Ljubljana, 18. 11. 2025 17.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Član zasedbe New Game Over je postal oče. Denis Vučak je veselo novico sporočil na Instagramu, kjer je priznal, da je imel po dolgem času tremo, a da je vse v najlepšem redu. Pevec, ki se ukvarja z glasbenimi nastopi, vodenjem plesne šole in poučevanjem plesa, je s partnerko skupaj že več let, njuno zasebno življenje pa skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti.

Pevec Denis Vučak (poznan pod imenom Dennis) iz skupine New Game Over je postal oče. Veselo novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je v Instagramovi zgodbi (objavi, ki je vidna 24 ur, op. a.) zapisal: "Pa sem dočakal sina. O moj bog, postal sem tata." V nadaljevanju je zapisal, da je imel po dolgem času tremo, a da je vse v najlepšem redu. Na koncu zapisa se je pošalil, da je sin pravi nindža.

Ob zapisu je delil fotografijo previjalne mize, na kateri so poleg plenic in druge obvezne opreme za novorojenčka tudi plišaste živali, ki nestrpno čakajo na prihod dojenčka.

Pevec, ki se ukvarja z glasbenimi nastopi, vodenjem plesne šole in poučevanjem plesa, je s partnerko skupaj že več let, njuno zasebno življenje pa skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti.

