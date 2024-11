Desa Muck: pisateljica, ki je v 40 letih pisanja izdala 70 knjig

"Meni je bilo super. On si je tako luškano to Desovilo zamislil, tako prisrčno, ganljivo. Ona tudi takšna je. Je zelo pridna Supermanka, zelo se trudi, garda in dela na tem, da bi rešila svet, a ji sovražnik nagaja, ker je ljubosumen. Hecna je. Malo je nerodna in meni podobna," je o svoji novi knjižni junakinji povedala avtorica, ki pravi, da imata obe tudi očala in obline."Bolj je balončkasta, zato tudi lažje po zraku leti," je v šali še dodala.

Junakinjinega imena se je spomnila Polona Sepe, njena osnovna ideja pa je bila, da bi bila pisateljica ženska različica Supermana, ker je v resnici nerodna in smešna, nam je zaupala Desa in dodala:"Meni je bilo sicer nerodno in mi je še danes nerodno, da je tako naslov stripu in mi bo do smrti nerodno, ampak tako pač je."

Marko je strip opremil s podobami in slikovno ustvaril lika Desovilo in Dergula, ki sta nasprotnika. Desa in Marko pa prava prijatelja.

"Piše za otroke in za odrasle. Kapo dol. 70 knjig je kar zajetna knjižnica," je o pisateljici povedal ilustrator, ki na to, da mladi znova posegajo po stripih, pravi:"Imaš čas, da stvar premisliš, da greš počasi v zgodbo, slika pa je absolutno bolj nazorna, čeprav so tisti oblački."

"Dejansko to ni nek star strip v smislu, da se dogaja v davnih letih. Je na nek način brezčasen," pa je o stripu dejala Muck.