Deželak Junak in njegova sanjska ekipa že na cilju!

Po 10 dneh kolesarjenja po Sloveniji se je tako končno vrnil v objem svoje družine, prijateljev, sodelavcev in na topel sprejem, kjer so ga pričakali sodelavci in podporniki akcije. Na velikem odru so ga pričakali voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Anja Ramšak, ki so bili presrečni, da je njihovemu prijatelju znova uspelo.