Deželak Junak je za počitnice otrok zbral 1.161.535,99 evra

"Nič nas ne ustavi, tudi če padajo prekle z neba. Poglejte to številko, vsakemu posebej iz srca hvala za miljon in še nekaj čez. Smo se bali, da bo ta številka res nizka. Mi smo dali vse od sebe. Aplavz za mojo čudovito ekipo! Je bilo težko štartat letos, drugače kot prejšnjih 10 let, ampak mi smo se delali kot da ni nič, smo šli naprej. Grizli smo in bili samozavestni, suvereni. Jaz sem vesel, da se je zgodila še ena lepa pravljica, moja zadnja v tej vlogi. Hvala ekipi, zdaj boste imeli nekoga drugega na kvadrociklu. Jaz bom z veseljem prišel pozdravit. Jaz sem se iztrošil, jaz sem dal vse od sebe. Hvala, ker me razumete! Že lani sem mislil, da je zadnjič, pa sem se premislil. To je bila bonus akcija. Mi smo dežela junakov in akcija gre naprej. Smo prvaki v dobrodelnosti in vem, da gre to naprej. Srčna hvala Slovenija," je na robu solz povedal Miha Deželak.

Ekipa Deželaka Junaka se je ob prihodu na Debeli rtič pošteno oddahnila, saj so v desetih dneh prekolesarili 583 kilometrov po Sloveniji. Na poti so doživeli številne tople sprejeme, kjer so jih pričakali srčni podporniki in navijači. Ogromno je bilo gasilskih društev, ki so Deželaka pričakali z vodnimi topovi, razigranih otrok s prelepimi plakati in sporočili, različnih podjetij z donacijami in seveda znanih Slovencev, ki so z njim kolesarili. Vsi so mu dali zagon, da je premagal številne ovire in izzive, ki so ga čakali na poti. Med drugim je kolesaril na 1220 metrov visok Kum in na Ljubljanici v vodni bitki junakov premagal večnega nasprotnika Gargamela, programskega direktorja Radia 1 Andreja Voduška. Četrtkova etapa je bila posvečena pokojni humanitarki in veliki podpornici akcije, Aniti Ogulin, ki bo za vedno v njihovih srcih.