Deželak Junak zaradi Gargamela ponovno na Krvavec, nato pa proti Debelemu Rtiču

Deželak Junak je na poti že osmi dan, danes bo prevozil 47 kilometrov, čakal pa ga je tudi veliki Gargamelov izziv – junaški dekatlon prvakov, kjer pa Deželaku ni uspelo premagati zlobnega Gargamela. Ta mu je namreč zastavil junaški dekatlon prvakov, v katerem je Deželak moral sam premagati kar 10 prvakov – državnih, svetovnih in olimpijskih, med njimi pa so bili Nika Križnar, Ilka Štuhec, Petra Pavlič, Edo Murić, Jakob Nedoh, Jakov Fak, Andrej Škufca, Sara Isaković, Žan Košir in Bojan Jokić.

Miha pravi, da je čustveno veliko bolj naporno kot fizično. "Akcija je postala tako intenzivna, da je že manj obvladljiva. Veliko je ljudi. To je noro," nam je povedal in dodal, da dneve odšteva po nočeh, ki so še ostale do konca akcije, šteje pa ljudi. "Nepopisne množice povsod. To letos je res posebno," je povedal. "Ko smo bili na OŠ Medvode, je do mene prišel en fantek, ki se je zahvalil in rekel, da gre tudi on z nami na morje in zaradi tega to že delamo 10 let, zaradi njih. Tudi ko je najhuje, je treba pomisliti na to, da je treba njim pomagati. Čiste misli za te otroke, ker si zaslužijo lepe počitnice tako kot mi vsi," ob težkih trenutkih, ki so del akcije, odmisli Deželak.

Pomerili so se na poligonu z 10 različnimi disciplinami. Ker je Deželak izziv izgubil, je moral takoj po izzivu še enkrat na Krvavec in to sam, brez pomoči ekipe.