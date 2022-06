Deželak Junak s pletno začel 8. dobrodelno akcijo

"Jaz sem pripravljen, zelo motiviran, da nam bo tudi letos uspelo. Trudil se bom na kolesu, vi pa me lahko podpirate tako, da pošljete sms POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919," ob pričetku dobrodelne pustolovščine po Sloveniji pravi Miha Deželak . In ker Deželak Junak vedno premaga vse ovire, je bil prepričan, da bo tudi tisto na štartu. Kot vsako leto, so mu radijci tudi letos otežili začetek. S prevezo čez oči so ga pripeljali na Bled in ko je zagledal, kje se nahaja, je bil kar malce presenečen, saj se mu ni sanjalo, kaj ga čaka.

"Miha zaželel si si, da bo začetek raven in počasen. Bolj po ravnem kot letos, ne gre. Najprej boš šel na tole pletno, ki ji je ime Ela in se sam zapeljal do otoka, pobral svojo spremljevalno ekipo ter se vrnil nazaj," je dejal Denis Avdić. "Enkrat sem se vozil v pletni in mi je pletnar želel nekaj razlagati, kako se vozi. Pa sem se delal, kot da vem in zdaj mi je žal, da ga nisem raje poslušal," je v smehu dejal Deželak in odpel pletno ter se podal na pustolovščino – najprej do blejskega otoka. Tam je pobral ekipo, ki že komaj čaka, da se odpravi na pot.

Deželakovo veslanje sta komentirala strokovna komentatorja Miha Mišič in Robert Roškar. Po prihodu nazaj ga je čakalo še eno presenečenje. Ker je pred časom omenil, da bi se rad peljal s kočijo, so mu na kvadrocikel pripeli kočijo z njegovo ekipo in Deželak se je še enkrat pogumno podal novim izzivom naproti. Seveda je bila to še ena potegavščina radijske ekipe, kmalu so kočijo odpeli in odpeljal se je proti Cerkljam na Gorenjskem, Komendi, Kamniku, dan pa bo zaključil v Domžalah.