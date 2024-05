Deželak Junak štartal na desetdnevno dobrodelno pot po Sloveniji

OGLAS

Deželak Junak je štartal na desetdnevno dobrodelno pot po Sloveniji! Sicer pa Deželak Junak ni le akcija zbiranja sredstev, temveč tudi po(po)tovanje, polno srčnosti, smeha in neizmerne energije, ki prinaša upanje in veselje številnim otrokom in družinam. In prav s tem namenom se je letos pogumno podal na pot voditelj Miha Deželak, ki so ga že takoj na štartu čakala števila prijetna in manj prijetna presenečenja.

S prevezo čez oči so ga pripeljali iz Ljubljane na Obalo, tam ga je pričakala Jana Morelj in mu snela prevezo. Deželak je bil povsem navdušen, ko je zagledal kje stoji – v Piranu, sredi Tartinijevega trga. Lokacija je zelo simbolična, kajti prav na tem trgu je leta 2015 zaključil prvo akcijo Deželak Junak, s katero so zbrali dobrih 42.000 evrov.

"Takrat sem se zavedal, da bi lahko naredili kaj večjega. Dobrih 42 tisoč evrov smo zbrali in to se nam je zdelo ogromno. Noro, kako je ta akcija rastla do dveh milijonov, kako so jo Slovenci vzeli za svojo, kako so jo sprejeli, kako je to postalo eno lepo gibanje. Ponosen sem, da sem vsa prevozna sredstva dal čez, da sem verjel vase, v ekipo, v Slovence in da nam bo vedno uspelo. In s tem občutkom grem tudi danes na to deseto pot. Vem, da se bomo spet povezali in naredili nekaj dobrega za otroke," je povedal Deželak in se v družbi Jane Morelj z ladjico pripeljal do Debelega rtiča, kjer sta ju na obali pričakala sovoditelja Denis Avdić in Lara Tošić.