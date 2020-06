Junaka Deželaka pred odhodom pozdravil ljubljanski župan Zoran Janković

Izza ovinka so se pripeljali njegovi sovoditelji in prijatelji Denis Avdić, Anja Ramšak in Jana Morelj, ki so mu priznali, da je njegovo resnično prevozno sredstvo kvadrocikel, s katerim se je prevažal že lani. Mihu je vidno odleglo, nasmejan in dobre volje je sedel nanj in se odpravil novi dobrodelni dogodivščini naproti. "To je pa čisto nekaj drugega, dobro ste se pošalili iz mene. Prestrašili ste me, sploh si nisem predstavljal, kako bom pot prehodil v žogi. Zdaj pa sem vesel in gremoooo," je navdušeno dejal Miha.

Čaka ga osem etap po različnih krajih Slovenije, ki bodo polne znoja, trnove poti, vzponov, padcev in presenečenj. 19. junija bo prispel na Debeli rtič, kjer ga bo tradicionalno pričakal slavnostni sprejem. Tam bo Deželak junak zvedel tudi za zbrani znesek, ki bo popeljal otroke na morje. Vsi pa smo lahko junaki že sedaj, tako da pošljemo SMS-sporočilo POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919.