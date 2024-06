Deželak Junak za počitnice otrok zbral 1.217.026,21 evra

Ekipa Deželaka Junaka se je ob 17. uri pripeljala na Debeli rtič in se pošteno oddahnila, saj so v desetih dneh prekolesarili 569 kilometrov po Sloveniji. Na poti so doživeli številne sprejeme, kjer so jih pričakali srčni podporniki in navijači. Ogromno je bilo gasilskih društev, ki so Deželaka pričakali z vodnimi topovi, razigranih otrok s prelepimi plakati, različnih podjetij z donacijami in seveda znanih Slovencev, ki so z njim kolesarili. Vsi so mu dali zagon, da je premagal številne ovire in izzive, ki so ga čakali na poti. Med drugim je kar dvakrat kolesaril na Krvavec in se z najboljšimi slovenskimi športniki spopadel v junaškem dekatlonu prvakov.

Ob prihodu na cilj, kjer so ga pričakali tudi njegovi sovoditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Lara Tošić, je bil vidno utrujen, a pogled na zbrani znesek in goreče navijače, ga je takoj dvignil in mu dal dodatnega zaleta. To je pomenilo, da je akcijo tudi letos tradicionalno zaključil s skokom v morje. Za glasbo je poskrbela pevka Nina Pušlar, ki je tudi ena najljubših Deželakovih pevk in je zapela ganljivo pesem Tople oči. Nina je s svojimi hiti še dodatno poskrbela za čustva celotne ekipe, tekle so solze sreče in olajšanja. Deželak Junak si bo po končani akciji vzel nekaj dni premora in se spočil v družinskem krogu, kjer bo nabral moči za poletne podvige.