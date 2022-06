Deželak Junak zbral 924.116 evrov za počitnice otrok

Radijski voditelj Miha Deželak je z akcijo Deželak Junak že osmo leto zapored prekolesaril Slovenijo in skupaj s poslušalci za otroke iz socialno šibkih družin zbral neverjetnih 924.116,75 evra.

Dobrodelna pustolovščina se je tako že osmo leto zapored zaključila na Debelem rtiču, kjer je Miho Deželaka in njegovo ekipo pričakala ogromna množica navdušenih podpornikov, med njimi njihove družine, prijatelji in poslušalci, ki so ves čas akcije dihali z njimi. Pospremili so jih z bučnim aplavzom in vzkliki. Za veliko srčno ekipo je 10 dni garanja, bolečin v nogah, utrujenosti in občasnih slabosti.

"Slovenija, zdaj smo res vsi zbrani, dočakali smo ga! In to najbolj srečnem kraju leta, na Debelem rtiču! Kraju, kjer se vsako leto življenja tisočih otrok obrnejo na bolje, zaradi vas, najboljših poslušalcev na svetu, ki v njihova življenja pošljete žarek sonca," je dejal voditelj sprejema Denis Avdić, ki je bil navdušen nad zbranim zneskom. "Presrečen sem, to je fantastičen znesek! Ne bi mi uspelo brez moje ekipe. Mi smo dali vse od sebe, jaz sem to čutil na vsakem koraku, Slovenija je dihala z nami. Za vsakega otroka, ki bo tukaj užival, sem res zelo vesel. Otroci se bodo kopali, jedli sladoled, se igrali, skratka uživali bodo na morju. Počutili se bodo ljubljeni, cenjeni in to je to, za kar delamo," je dejal Deželak. Radijci bodo na počitnice tako odpeljali več kot tisoč otrok, ki še nikoli v življenju niso bili na morju, plavali v njem ali zgolj namočili noge.

Letošnja dobrodelna avantura je bila znova polna vzponov, padcev, izzivov in presenečenj! Deželaka je v vsakem kraju, kamor je prikolesaril, čakala ogromna podpora. Zbralo se je veliko ljudi, ki so ga nagradili z aplavzom, stiskom rok, spodbudnimi besedami. Vsako leto akcijo podpira veliko otrok, ki želijo pomagati svojim sovrstnikom, šole in razredi zbirajo denar, da bodo otroci lahko uživali na morju. Tudi letos pa ni šlo brez Gargamela (programski direktor Radia 1, Andrej Vodušek), ki že nekaj let otežuje pot Deželaku in mu zbija motivacijo. A Deželak se ni vdal, saj je vedel, da ima ob sebi fantastično ekipo in v glavi samo eno željo: Premagati vse ovire in odpeljati otroke na morje! Ko ga je v sredo premagal na Ljubljanici, kjer sta se pomerila na supu, je dobil še dodatnih moči in z lahkoto odkolesaril cilju naproti.