Deželak Junak zbral skoraj 350 tisoč evrov za morske počitnice otrok

Z zaključkom na Debelem Rtiču se je končala velika dobrodelna akcija Radia 1, Deželak Junak. Voditelj jutranjega programa Denis Avdić Showa, Miha Deželak, je v osmih dneh prečesal Slovenijo in prevozil več kot 700 kilometrov in skupaj s poslušalci zbral neverjetnih 349.727,40 evrov! Ves denar bo namenjen za počitnice otrok iz socialno šibkih družin. Nekateri izmed njih bodo prvič v življenju videli morje.

Miha je v osmih etapah doživljal vzpone in padce, a vedno znova se je pobral in grizel dalje, saj je imel pred seboj jasen cilj. Na morje peljati čim večje število otrok. ''To je neverjetno, izjemno sem vesel, da nam je s skupnimi močmi uspelo zbrati toliko denarja! Letos je res posebno leto in nisem si upal napovedati tako visokega zneska, rekel sem, da bo vsak evro štel! Bravo, res sem vesel in ponosen na vsakega izmed nas. To je fantastičen dan zame, za vso Slovenijo in za otroke, ki jih bomo peljali na počitnice,'' je vzhičeno dejal Deželak.

icon-expand Miha Deželak je bil ob zaključku akcije presrečen. FOTO: Megi Avsec

Na Debelem Rtiču se je v cilju zbralo veliko otrok, njegovih podpornikov in tudi znanih obrazov. Jasno pa je nekaj, Mihu ne bi uspelo brez njegove sedemčlanske spremljevalne ekipe ter treh prijateljev Denisa Avdića, Jane Morelj inAnje Ramšak, ki so mu ves čas stali ob strani. Denis Avdić je o akciji povedal: ''Sploh letos sta Deželakova dobrota in občutek za pravičnost zasijala še večjem sijaju. Vsi vemo, da je koronavirus prinesla tudi ekonomsko krizo in priznam, da mnogi med nami nismo upali verjeti, da je letos akcijo Deželak junak mogoče speljati. Deželak o tem ni nikoli dvomil in njegova vera v to, da tudi v najtežjih časih ljudje pokažejo svojo dobro stran, nas je prepričala v to, da je letos ta akcija ne samo mogoča, ampak nujna! Da po par težkih mesecih združimo Slovenijo v nečem dobrem.''

icon-expand Skupaj s poslušalci je zbral neverjetnih 349.727,40 evrov. FOTO: Megi Avsec

Anja Ramšak se je ob zaključku spomnila dveh prelomnih trenutkov akcije, ki pa Mihi nista vzela volje: ''Ko smo mu rekli, da bo letos akcija Deželak junak trajala dlje, kot po navadi, je z nasmehom rekel - seveda. Ta nasmeh je trajal do trenutka, ko je na štartu zagledal zorb žogo. Za trenutek je celo pomislil, da bi obupal, ampak ga je misel na otroke takoj pognala naprej. Drug prelomni trenutek pa se je zgodil v sredo, ko je izgubil napeto tekmo na Ljubljanici in izvedel, da bo moral nazaj na štart.''Jana Morelj pa je dodala: ''Letos je Deželak že šestič zastavil svoje železne mišice, jekleno voljo in zlato srce za najbolj ranljive med nami. Za otroke, ki jim je usoda pokazala svojo kruto stran. Za otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic, ki ne poznajo občutka iti na morje, ki ne poznajo stvari, ki se nam zdijo samoumevne. Žal ne poznajo niti objemov, varnosti in veselega otroštva.''

icon-expand Deželaka Junaka so na cilju preplavila čustva. FOTO: Megi Avsec