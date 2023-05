Deželaku Junaku ob začetku dobrodelne poti srečo zaželel tudi Borut Pahor

Miha Deželak se je že deveto leto zapored kot Deželak Junak podal na dobrodelno pot po Sloveniji. Voditelj na Radiu 1 bo v desetih dneh na kvadrociklu prekolesaril našo deželo in s pomočjo poslušalcev ter celotne Slovenije zbiral denarna sredstva za otroke iz socialno šibkih družin, da bodo lahko tudi letos uživali na morju. Na začetku poti mu je srečo zaželel tudi nekdanji predsednik RS Borut Pahor.

Miha Deželak je zaradi svoje dobrodelnosti že leta znan pod vzdevkom Deželak Junak. Svoj naziv pa bo opravičil tudi letos. V sredo, 31. maja, se je namreč ponovno podal na dobrodelno pot po Sloveniji, s katero zbira denarna sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin. Deset dni bo s kvadrociklom kolesaril po naši prelepi deželi, srečno pot pa mu je ob začetku poti zaželel tudi Borut Pahor. Prav nekdanji predsednik RS je bil prvi gost, ki je z Junakom prekolesaril del prve etape.

icon-expand Deželaku Junaku je srečno zaželel tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. FOTO: Arhiv organizatorja

Izzivi, ki čakajo Miho Deželaka in njegovo ekipo poti se vsako leto spreminjajo. Tako so se na Radiu 1 po dveh zaporednih letih, ko je bil štart akcije bolj adrenalinsko obarvan, odločili za čisto drugačen začetek. Ekipa Denis Avdić Showa se je namreč za en dan vrnila nazaj v šolo in to prav na pobudo otrok, s čimer so želeli še bolj poudariti namen same akcije.

icon-expand Deželak se je pred potjo za en dan vrnil nazaj v peti razred osnovne šole. FOTO: Arhiv organizatorja

Deželak Junak je tako malo po sedmi uri sedel v šolsko klop na OŠ Orehek Kranj, opremljen z otroškim nahrbtnikom in obveznim sokom. Družbo so mu v avli delali učenci 5. A razreda, njihova razredničarka Jasmina Cvek in ravnatelj Drago Zalar. Voditelj na Radiu 1 je obujal spomine na svoje šolske dni, nato pa odgovoril na nekaj različnih šolskih vprašanj iz petega razreda, da si je lahko prislužil svojo fantastično spremljevalno ekipo, brez katere si ne predstavlja naporne poti.