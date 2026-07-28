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Domača scena

Digitalni detoks pri znanih obrazih – kdo lahko zdrži brez telefona?

Ljubljana, 28. 07. 2026 20.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Kaja Ahčin
Alya

Morje in obala sta pogosto najboljše zdravilo za vse nas, ki vedno težje odložimo digitalne naprave. Kdaj ste nazadnje zavestno ugasnili obvestila in si vzeli predah od naprav, ki neprestano zvonijo, piskajo in pregorevajo? O tako imenovanem digitalnem detoksu smo govorili tudi z znanimi Slovenci, med katerimi je to vse pogostejša praksa, za nekatere pa pobožna želja.

Tako tempo glasbenikov, igralcev kot ostalih umetnikov je skozi sezono dinamičen in zahteva neprestano odzivnost. "Jaz moram priznati, da glede na naravo dela zelo težko telefon opustim. So le koncerti. V času, ko sem na dopustu, se pa vseeno potrudim, da sem manj prisotna na telefonu, da mi gre glava malo na off," je povedala žirantka našega šova Slovenija ima talent Alya.

Alya
Alya
FOTO: POP TV

"Poskušam čim več prebrati, ker mi čez leto ne uspe. Poskusim dati telefon čim bolj na stran, kolikor se da, in mi tudi kar uspeva, ker se res moram spočiti od vsega tega," je priznala igralka Tjaša Železnik. Le pobožne želje oziroma misija nemogoče pa je to denimo za nekdanjega predsednika države. "Niti med kolesarjenjem niti med tekom, edino, ko grem plavat, ga nimam. Ker delam s klienti v tujini in sem delodajalcem vedno na voljo tudi med dopustom. Tudi zaradi Kitajske in časovne razlike je telefon vedno z mano," je povedal Borut Pahor.

Borut Pahor
Borut Pahor
FOTO: Sandi Fišer

Spet drugi izberejo taktično predele, kjer internet slabše lovi. "Ampak smo tako okuženi s tem, da je to že kar avtomatika, da posežeš po telefonu, da ne bi kaj zamudil," je povedal igralec Uroš Smolej, Mojca Funkl pa je priznala, da je ideja, da bi si privoščila detoks, zelo dobra. "Ga imam sicer manj v roki, ker si želim več brati. Da bi bila čisto brez telefona, pa ne, bi si pa želela," je dodala.

Ines Erbus
Ines Erbus
FOTO: Matic Gabriel

In to, kar bo letos za nekatere uvertura v morda manj digitalno obremenjene počitnice, nekateri z velikim veseljem prakticirajo že leta in nimajo nobene odtegnitvene krize. "Komaj čakam, da ga dam stran od sebe, ker je to moja služba in ga moram uporabljati. Se pa veselim, da ga na dopustu ne," je zaupala pevka Ines Erbus. Največji luksuz morda danes ni nov telefon, ampak čas brez njega.

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