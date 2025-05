Dimme in Happy Ol' McWeasel tokrat malo drugače

Dimme in Happy Ol' McWeasel predstavljajo novo skladbo z naslovom Sandy beaches north of Montreal. Kljub njihovim utečenim ritmom je tokratna skladba mirna, besedilo pa govori o sanjah o življenju in ljubezni.

Melodija za novo skladbo je nastala na Dejanovi novi mandolini, ki si jo je kupil za širjenje obzorij. ''Glasba se mi vedno zgodi sama in prva, kasneje pa jo osmislim in v skladbo pretvorim še z besedami. Obožujem naš jezik, a Sandy beaches north of Montreal mi je zvenela drugače in v glavi se mi je začel sestavljati tekst v angleščini,'' o nastanku skladbe pripoveduje Dimme, ki deluje v skupini Kingston.

Dimme in Happy Ol' McWeasel so izdali novo pesem. FOTO: Nika Hölcl icon-expand

Najprej je mislil, da bo skladba v tonih bluegrass ali country melodij, a nekako ni dozorela v tej smeri, saj mu je zvenela bolj 'irsko'. Po spletu naključij in algoritmov družbenih omrežij je do njega prišel posnetek koncerta Happy Ol' McWeasel in takoj je bilo jasno kaj s skladbo, ki je čakala na svojo priložnost. Vaje, snemanje in produkcija skladbe so bili tako samo še čisti užitek, se strinjajo vsi vpleteni.

''V svojih besedilih praviloma ne pripovedujem zgodb, obožujem pa igro besed in razpoloženja, ki jo le-te ustvarijo; kot slikar, ki ne slika konkretno, ampak z barvami ustvarja občutke in razpoloženje. Zato je skladba hkrati polna, pristna in globoka in prazna kot sanje krav, ki ne sanjajo, če se malo dotaknem besedila,'' je povedal pevec, znan pod umetniškim imenom Dimme.