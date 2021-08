Neuničljive Dinamitke iz mjuzikla Mamma Mia! so v sredo na festivalu Ljubljana spet navdušile obiskovalce v preddverju Križank. Ljubezen do petja in glasbe pa ni njihova edina skupna točka, saj so vse tudi strastne navijačice naših olimpijcev, Simona Vodopivec Franko pa je poročena z nekdanjim smučarjem Juretom Frankom, dobitnikom olimpijskega srebra.