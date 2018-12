Disney On Ice prihaja v Slovenijo

Disneyjeve animacije so prvič ugledale svet pred skoraj stoletjem, najbolj popularni Disneyevi liki na ledu pa staro in mlado navdušujejo že 37 let. Naslednji mesec k nam prvič prihaja spektakel Disney On Ice predstavlja Dotakni se zvezd. Potujoča predstava je bila pretekli konec tedna v Rimu.