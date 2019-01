DJ Umek se je poročil

DJ Umek, največji slovenski zvezdnik svetovne elektronske scene, se je poročil s podjetnico Senko Halebić. Svetovno priznani DJ zasebnega življenja ne izpostavlja medijem, zato se je poroka odvila stran od oči javnosti, v zavetju ljubljanske opere.

Senka in Umek se poznata že vrsto let, iskrice ljubezni pa so preskočile leta 2016, ko sta odpotovala v Miami. Tako jo je lani na pomlad ravno v Miamiju vprašal, ali bi se z njim poročila, in Senka je ganjeno rekla da. Jeseni sta imela fantovščino in dekliščino, Uroš je odšel Barcelono, Senka je praznovala v Dubaju, zdaj pa sta si v Ljubljani izmenjala poročne zaobljube.