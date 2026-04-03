Domača scena

DJ Umek: Sem težek navijač naših, a tokrat ne bom mogel navijati v živo

Ljubljana, 03. 04. 2026 20.17 pred 25 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
K.A. T. D. +1
umek FNC

Še malo, čez dober teden, bo Ljubljana gostila borilni spektakel FNC 29, kjer bo na 11 borbah nastopilo kar sedem Slovencev. V glavni borbi se bosta za naslov v poltežki kategoriji udarila aktualni prvak Matej Batinić in slovenski borec Jakob Nedoh, poleg njega pa se bo borilo še šest domačinov, med njimi tudi glasbenik Denis Porčič. FNC z veseljem spremlja tudi mednarodno priznani producent in DJ Umek.

Velik ljubitelj borb FNC je tudi Uroš Umek. "Sam sem bil tam v areni, ko so bile borbe v živo. Moram priznati, da ko so se naši borci borili, sem bil prav živčen. Sem težek navijač Želve, Nedoha in ostalih naših. Tudi tokrat bi jih podpiral v živo, pa imam ravno tisti dan nastop in ne bom mogel," je povedal.

Bo pa vseeno spremljal tekme, a z zamudo. "Ne bom šel na 24ur.com preveriti, kdo je zmagal, ampak bom šel najprej na VOYO pogledati borbo in poskusil podoživiti nekaj, kar se je že zgodilo," je še priznal naš didžej.

Borilni spektakel FNC 29 si boste lahko ogledali na VOYO.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

fnc 29 jakob nedoh želva umek borbe
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Verus
04. 04. 2026 09.50
prtiska gumbke in se dela glasbenika, mediji pa to podpirajo. To nikoli ni bila in nikoli ne bo glasba.
