DJ Umek: Sem težek navijač naših, a tokrat ne bom mogel navijati v živo

Velik ljubitelj borb FNC je tudi Uroš Umek. "Sam sem bil tam v areni, ko so bile borbe v živo. Moram priznati, da ko so se naši borci borili, sem bil prav živčen. Sem težek navijač Želve, Nedoha in ostalih naših. Tudi tokrat bi jih podpiral v živo, pa imam ravno tisti dan nastop in ne bom mogel," je povedal.
Bo pa vseeno spremljal tekme, a z zamudo. "Ne bom šel na 24ur.com preveriti, kdo je zmagal, ampak bom šel najprej na VOYO pogledati borbo in poskusil podoživiti nekaj, kar se je že zgodilo," je še priznal naš didžej.
FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:
Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)
Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)
Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković
Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić
Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski
Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz
Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec
Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi
Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz
Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)
Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc
