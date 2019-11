'Dobra fotografija ne nastane v naslanjaču, ampak v naravi'

Kakšni so občutki ob uvrstitvi med deset najboljših krajinskih fotografov na svetu in mogoče kaj več o samem natečaju? Natečaji potekajo že vrsto let, ne organizirajo pa samo pokrajinskih natečajev, ampak ločeno tudi na primer izbor 10 najboljših poročnih, modnih, umetniških fotografov. Konkurenca je velika, saj se prijavljajo z vseh koncev sveta. Letos sem se uvrstil na osmo mesto, lani na sedmo. To, da sem že dve leti zapored uvrščen na seznam, je neverjetno. Želja je bila vedno, tudi letos sem se želel uvrstiti med najboljše, ko pa sem se res, nisem mogel verjeti. Resnično sem skakal od veselja, ko sem izvedel za svoj uspeh. Ko sem po elektronski pošti prejel obvestilo o uvrstitvi, nisem točno vedel, na katerem mestu sem, vedel sem samo, da sem med najboljšimi desetimi. Že takrat sem bil zelo vesel in težko sem skrival skrivnost pred ostalimi, saj pred objavo rezultatov ne smeš obveščati drugih.

Kot odličnega fotografa vas je prepoznal tudi National Geographic. Kakšni občutki so vas takrat preplavili?

Fantastično, bilo je lansko leto, ko sem bil uvrščen v prispevek o najboljših pokrajinskih fotografijah. Moja je bila edina iz Slovenije in znašla se je kar na naslovnici. Članek so nato objavili tudi na Twitterju in Facebooku, tako je bila prva, naslovna fotografija Bled. Takrat sem tudi v Sloveniji prejel veliko pozornosti, med drugim so me nominirali tudi za osebnost Primorske.

Kaj vam fotografija resnično pomeni?

Živim od fotografije, in sicer delam kot samostojni fotograf za Slovensko turistično organizacijo, ravnokar smo zaključili letni projekt izdelave fotografij za digitalno promocijo Slovenije v svetu. Poleg krajinske in arhitekturne fotografije se ukvarjam tudi s fotografiranjem hrane, produktov, portretov, dogodkov ... Nagrade so odlična spodbuda, zelo pripomorejo k prepoznavnosti in me vedno opominjajo na to, da fotografija res nekaj šteje. Konkurenca je ogromna in če se ti je uspelo dokazati s svetovnimi nagradami, je to neka potrditev in velika promocija zate.