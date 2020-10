Dobrodelna Ana Praznik: Če sem s temi dejanji komu navdih, lepše skoraj ne more biti

Program Veriga dobrih ljudi, ki deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste - Polje, je projekt celostne pomoči družinam z vse Slovenije, ki se znajdejo v primežu revščine. Namen programa je podpreti družine in pomagati rešiti težave, hkrati pa jim nuditi znanje in veščine, da bodo v prihodnosti lahko živele brez podpore. Cilj programa je preprečevanje večgeneracijske revščine in ustvarjanje spodbudnega okolja za odraščanje otrok, v katerem dobijo potrebno oporo in pozitivne zglede.

Člen Verige dobrih ljudipostane vsakdo, ki s tistim, kar zmore, prispeva k boljšim pogojem za družine pod pragom revščine. VVerigi dobrih ljudiso ponosni in hvaležni, da so zgodbe družin dosegle tudi Ano Praznik, ki se je odzvala z vso srčnostjo: "Ko sem začela ustvarjati svojo linijo šolskih zvezkov, sem ves čas imela v glavi – to delam zato, ker želim še dodatno pomagati tistim, ki nimajo tolikšne sreče v življenju. V prvi vrsti otrokom, ki prihajajo iz nezavidljivih okolij, vendar ne smemo pozabiti tudi na njihove starše, ki se trudijo svojim otrokom omogočiti dostojno življenje. Nekako sem imela ves čas snemanja Delovne akcije občutek, da premalo dajem tistim, ki potrebujejo. Zato sem se odločila za šolsko kolekcijo – saj veste, tisti, ki kupi zvezek, pomaga tistemu, ki si ga ne more privoščiti. S tem spodbujamo solidarnost, enakopravnost med vsemi. In nekako zaključimo krog. Se mi zdi prav, da tisti, ki imajo več, pomagajo tistim, ki niso imeli te sreče. Res je, da imamo pri nas brezplačno šolstvo, vendar ko je treba kupiti vse potrebščine, ugotoviš, da pravzaprav ni brezplačno. In da te stvari stanejo. Mnogi starši svojim otrokom ne morejo privoščiti niti osnovnih življenjskih dobrin. Poleg tega so tukaj obvezne izobraževalne ekskurzije, kjer je pogosto treba plačati prevoz, vstopnino in podobno. Za nekatere je to nekaj evrov, drugi pa takrat 'zbolijo' in žal ne morejo na ekskurzijo. To se mi zdi krivično. Zato sem se odločila, da bom vsa sredstva, ki jih bomo zbrali od prodaje moje šolske linije (po odbitih stroških), namenila projektu Veriga dobrih ljudi, ki je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje," je za 24ur.com povedala Ana, ki je, odkar je tudi sama mama, veliko bolj čustvena in jo krivica, ki se godi drugim, veliko prej in bolj intenzivno zadene.