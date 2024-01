Dobrodelna brivnica za družino, ki je v nesreči izgubila očeta in dedka

V Brivnici Ozbič so se odločili, da bodo dobrodelni. V želji, da bi pomagali družini, v kateri sta v delovni nesreči z vlakom življenje izgubila dedek in oče, so zavihali rokave.

In kako jim je šlo? "Pohvalil bi prebivalce Postojne, ki so kar hitro napolnili naše proste termine in s tem pomagali zbrati sredstva za družino. Tisti, ki termina niso dobili, pa so se odločili za nakup darilnega bona in s tem pripomogli, da smo zbrali, kar se da veliko," je za naš portal 24ur.com povedal brivec in frizer Luka Nebec.

"Lepo je videti, da znamo stopiti skupaj in pomagati ljudem v stiski. Družino je doletela huda tragedija, mi pa upamo, da bo naše malo njim pomagalo," je po uspešnem dnevu še dodal Nebec. Izkupiček striženja in britja ter kupljenih darilnih bonov so nakazali Društvu prijateljev mladine PO-PI, ki bo poskrbelo, da finančna sredstva pridejo do družine.