Dobrodelna košarkarska tekma zvezdnikov za otroke iz družin v stiski

Na športno-glasbenem dogodku Vrtca Galjevica in osnovne šole Oskarja Kovačiča so na dražbi zbrali drese številnih športnih zvezd. S sloganom akcije Skupaj zmoremo, so svojo formo na igrišču pokazali tudi Challe Salle, 6Pack Čukur, Dejan Kontrec, Rene Mlekuž in mnogi drugi, odgovorno nalogo sodnika tekme pa je prevzel Franci Kek."Jaz sem sodnik, ker imam občutek za pravico. Pred tekmo sem šel v obe slačilnici in v obeh so zbrali po sto evrov, tako da sodim pošteno," se je pošalil komik.

Raper Challe Salle, čigar starša sta bila učitelja šporetne vzgoje in sta ga podpirala tako v športu kot glasbi, je prepričan, da današnja mladina potrebuje šport in spodbudo ter motivacijo. "Da se jih malce brcne v rit, kdaj pa kdaj vzame telefon pa da čimbolj kreativno in aktivno preživljajo prosti čas."

Na brezskrbne počitnice pa stavi raper 6Pack Čukur, ki ga na mladost vežejo lepi spomini. Da bo lepih spominov na letošnje počitnice za čim več otrok je organizator poskrbel že dvanajsto leto. V preteklih letih so s skupnimi močmi zbrali skoraj 300 tisočakov. "Otroci so navdušeni, starši veseli. Narisali smo nasmehe na obraz, namen je dosežen," pa je povedal organizator Andrej Sladič.