Na slovenskih radijskih postajah se je začelo 12-urno maratonsko oddajanje Denis Avdić Showa za žrtve največje ujme v zgodovini samostojne Slovenije. Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak bodo med 6. in 18. uro na frekvencah Radia 1 in sedmih drugih radijskih postajah gostili številne glasbenike. Studio bodo med drugim obiskali Anita Ogulin, Dejan Dogaja, Žan Serčič, Slavko Ivančić, Nina Pušlar, Maraaya, Pepel in kri in BQL, moč pa bo slišati tudi težke zgodbe ljudi, ki so ostali brez vsega in potrebujejo pomoč. icon-expand Dobrodelni maraton slovenskih radijskih postaj za žrtve ujme. FOTO: Radio 1 "Prepričan sem, da je med poslušalci mnogo takšnih, ki se odzovete na decembrski dobrodelni maraton za družine v stiski in na akcijo Deželak Junak, ko zbiramo denar za počitnice otrok. Zdaj je čas, da se dobro vrne z dobrim, to sredo bomo mi z vami od šestih do šestih, z enim samim namenom. Da zberemo čim več pomoči za tiste, ki jo v tem trenutku potrebujejo," je dejal Avdić. "Ne prosimo nemogočega, vsak naj pomaga po svojih zmožnostih. Predstavljate si eno pijačo manj na dopustu. Toliko je vredno eno ali dve sporočili. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena izključno žrtvam poplav." Maraton bodo oddajale tudi naslednje radijske postaje: Radio 1 80ta, Radio Antena, Radio Bob, Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Robin in Radio Maxi.