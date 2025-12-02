Dobrodelni Plestenjak ustvaril kolekcijo copat

Zveza prijateljev mladine Slovenije v sodelovanju z enim najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov Janom Plestenjakom predstavlja ekskluzivno in dobrodelno kolekcijo CopArt copat – izdelek, ki združuje toplino doma, glasbo in pomoč mladostnikom ter družinam v stiski.

Kolekcijo je vsebinsko zasnoval Jan Plestenjak, pri uresničitvi oblikovalske ideje pa mu je pomagala priznana oblikovalka Urša Drofenik. Jan je navdih črpal iz svoje pesmi Soba 102, kjer številka 102 simbolizira trenutke življenja, ki so prepovedani, a nepozabni. Poleg tega kolekcija v svojih motivih vključuje kozolec toplar, edinstveni slovenski arhitekturni simbol, ki sporoča ponos na slovensko dediščino in korenine. Kozolec je bil nekoč tudi soba 102 – skrivališče, koncertna dvorana ali ljubezenski kotiček. Polovica izkupička od prodaje bo namenjena pomoči družinam z mladoletnimi otroki v stiski.

"Izbral sem sklad Pomoč družinam, ker verjamem, da si prav vsak otrok zasluži varno in ljubeče otroštvo," je povedal Jan Plestenjak. Copati so izdelani v Čevljarstvu Brodi iz Tržiča, kjer se znanje in spretnost prenašata iz generacije v generacijo. "Odtenek rjave prinaša toplino in mir, številka 102 pa skriva strast in skrivnost – kot intimen prostor, kjer se rojevajo najgloblja čustva," je dodal Plestenjak.

Posebno kolekcijo so v preteklosti ustvarili tudi priznani oblikovalci Urša Drofenik, Žare Kerin in Oskar Kogoj.