Dobrodelni Plestenjak ustvaril kolekcijo copat

Ljubljana, 02. 12. 2025 17.07 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Simon Vadnjal , E.M.
Komentarji
6

Kaj imata skupnega kozolec toplar in uspešnica Jana Plestenjaka Soba 102? Vse kar se ne sme - se je stoletja pred Janovim hitom počelo na slovenskih kozolcih, oba simbola pa sta za dober namen združena v kolekciji copat CopArt. Zveza prijateljev mladine Slovenije se je s priljubljenim glasbenikom povezala za dobrodelno kolekcijo, ki združuje toplino doma, glasbo in pomoč mladostnikom ter družinam v stiski. Kolekcijo copat je vsebinsko zasnoval Jan, pri uresničitvi oblikovalske ideje pa mu je pomagala oblikovalka Urša Drofenik. Polovica izkupička od prodaje copat bo namenjena pomoči družinam z mladoletnimi otroki v stiski.

Zveza prijateljev mladine Slovenije v sodelovanju z enim najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov Janom Plestenjakom predstavlja ekskluzivno in dobrodelno kolekcijo CopArt copat – izdelek, ki združuje toplino doma, glasbo in pomoč mladostnikom ter družinam v stiski. 

Kolekcijo je vsebinsko zasnoval Jan Plestenjak, pri uresničitvi oblikovalske ideje pa mu je pomagala priznana oblikovalka Urša Drofenik. Jan je navdih črpal iz svoje pesmi Soba 102, kjer številka 102 simbolizira trenutke življenja, ki so prepovedani, a nepozabni. Poleg tega kolekcija v svojih motivih vključuje kozolec toplar, edinstveni slovenski arhitekturni simbol, ki sporoča ponos na slovensko dediščino in korenine. Kozolec je bil nekoč tudi soba 102 – skrivališče, koncertna dvorana ali ljubezenski kotiček. Polovica izkupička od prodaje bo namenjena pomoči družinam z mladoletnimi otroki v stiski.

"Izbral sem sklad Pomoč družinam, ker verjamem, da si prav vsak otrok zasluži varno in ljubeče otroštvo," je povedal Jan Plestenjak. Copati so izdelani v Čevljarstvu Brodi iz Tržiča, kjer se znanje in spretnost prenašata iz generacije v generacijo. "Odtenek rjave prinaša toplino in mir, številka 102 pa skriva strast in skrivnost – kot intimen prostor, kjer se rojevajo najgloblja čustva," je dodal Plestenjak.

Posebno kolekcijo so v preteklosti ustvarili tudi priznani oblikovalci Urša Drofenik, Žare Kerin in Oskar Kogoj.

jan plestenjak copati dobrodelnost
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
02. 12. 2025 17.54
in zakaj samo pol zneska za pomoč ljudem...? a je plonk in bi rad dodatno zaslužil...? dobrodelnost je ko se vse ko so odbiti stroški da za pomoč...Tole je cenena samopromocija...
ODGOVORI
0 0
TITO50
02. 12. 2025 17.51
Za ene copate ustvariti moraš biti pa res genij.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
02. 12. 2025 17.43
+2
a jih mu jih mama šiva,otroci ji pa pomagajo kepo ane
ODGOVORI
2 0
mikiki
02. 12. 2025 17.40
Če je Bil Cli. Monica (ustna harmonika) v....la, še lahko ena Micika našemu Borutu P. Čeprav samo na sliki (oj kako bi bil srečen če bi res)
ODGOVORI
0 0
presnet
02. 12. 2025 17.38
+0
Lepa gesta Jan. Glede na to, da gre za oglas, bi lahko v članku dali tudi link za nakup ali informacijo o tem..
ODGOVORI
1 1
Slash
02. 12. 2025 17.26
+1
O ful lepo Janči ! Res si prava ljudina !
ODGOVORI
3 2
