Dobrodelni program z Denisom Avdićem: na odru tudi nastopajoči šova Znan obraz ima svoj glas

Ker marsikatera družina s strahom pričakuje decembrske praznike, saj je v Sloveniji še vedno preveč ljudi, ki nimajo za dostojno življenje, kaj šele za bogate dekoracije in razkošna darila, sta Radio 1 in DM združila moči. Zbirajo namreč sredstva za družine v stiski, njihova želja pa je, da presežejo lanskoletno vsoto, ki je znašala 300.000 evrov.

''Pretresejo me zgodbe ljudi, ki so se znašli v stiski. Dajmo to spremeniti in naredit nekaj dobrega. Zbiramo denar za človeka dostojno življenje. Pri srcu me stisne ob zgodbah, da nekdo ni na toplem, da nima kaj obuti in obleči,'' je dejal Denis, ki je s svojo ekipo pripravil pester program. Na obisk prihajajo VIP gosti, glasbeniki, ki bodo nastopali v živo, poskrbljeno pa bo tudi za razne izzive in presenečenja za ekipo ter poslušalce. Med maratonom se bo odvijal pogovor s poslušalci, ki se zaradi težkih okoliščin ne morejo veseliti praznikov. Te zgodbe so tudi rdeča nit in glavni namen letošnje dobrodelne akcije, s katero bodo številnim družinam vrnili upanje v lepši jutri.

Poleg pestrega dogajanja v studiu, se bo glasbeni spektakel odvijal na Kongresnem trgu, kjer je Avdić že lani s predstavo v živo Moški so z Marsa, ženske so z Venere, privabil okoli 10 tisoč ljudi.

Ob 19-ih se bo začel standup nastop komikov Nejca Šmita, Sašota Stareta in Lucije Čirović. Svojih debitantskih '5 stand up minut' bo dodal tudi junakMiha Deželak.

Ob 20-ih bo Avdić na oder Kongresnega trga pripeljal nastopajoče iz največjega televizijskega šovu te jeseni Znan obraz ima svoj glas. Na odru bo nastopilo vseh 8 nastopajočih v oddaji: Alex Volasko, Petra Zore, David Amaro, Ana Dežman, Eva Boto, Maja Oderlap, Matic Supovec in Srđan Milovanović. Poleg aktualnih izvajalcev bosta svoje izkušnje z glasbenimi predelavami dodala še zmagovalca iz prejšnjih sezon in člana ekipe Radia1 Tilen ArtačinTomaž Klepač.