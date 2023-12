Dobrodelni zahvalaton poteka s polno paro, prišli že številni znani

Voditelji Denis Avdić, Miha Deželak, Jana Morelj in Lara Tošić so že od 5. ure na Mestnem trgu v Ljubljani, kjer bodo 28 ur oddajali v živo in pričarali 28 ur zahvalne zabave. V studiu se bo zvrstilo veliko znanih obrazov, do zdaj so ekipo obiskali že: Klemen Slakonja , Lado Bizovičar , Martin Golob , Tim Marovt , Perpetuum Jazzile , Miha Mišič , Nejc Simšič , Big Foot Mama , na daljavo se je javil Aleksander Čeferin , gostov pa bo v 28 urah še zelo veliko.

"Vemo, da marsikdo nima veselja pred prihajajočimi prazniki. So osamljeni, bolni, ostali brez službe, doživeli smrt v družini, imajo težave s plačevanjem položnic, z nakupom hrane, skratka znašli so se v stiskah kot vsako leto. Vsak poslan SMS POMAGAM5 ali letošnja novost POMAGAM10 na 1919 bo pomagal. Hvala za vašo pomoč. V prvi vrsti pa je danes pozitiva," je šov odprl Denis Avdić in kar takoj z ekipo poslal SMS-sporočilo.

Dogajanje se bo ob 19. uri preselilo na Kongresni trg, kjer nas čaka veliki koncertni spektakel, in to povsem brezplačno. Nastopili bodo Alya, Rok'n'band, Nika Zorjan, BQL, Polkaholiki, Žan Serčič in Magnifico. Na odru bodo tudi voditelji Radia 1 in Denis Avdić obljublja še eno veliko presenečenje. Koncert bo trajal do 21. ure, ko se ekipa znova vrne na Mestni trg in bo tam vse do petka do 9. ure, ko bodo razglasili zbrani znesek za pomoč družinam v stiski.