Dobrodelno 12-urno kolesarjenje Marka Baloha podprli znani obrazi

Tradicionalni 12-urni kolesarski maraton pod vodstvom ultramaratonskega kolesarja Marka Baloha je bil letos posvečen zbiranju sredstev za pomoč malemu Maticu , ki se bori s hudo genetsko boleznijo. Na že 19. dobrodelnem kolesarskem maratonu se je Marku pridružila tudi številčna družba vrhunskih športnikov ter podpornikov dobrodelnosti, med drugim tudi Kaja Kajzer, Štefan Hadalin, Samo Jeranko, Mitja Petkovšek, Nejc Žnidarčič, Teja Belak , gimnastičarke in gimnastičarji ter mnogi drugi športniki in estradniki.

"Za Matica mi je seglo do dna srca in res poskušam narediti vse, kar lahko," je o dobrodelnem projektu povedal Tadej Pogačar .

Udeleženci so s svojo aktivno udeležbo, donacijo ali spodbudo prispevali k tej plemeniti zgodbi. Mnogi so postali tudi glasniki dobrodelnosti ter na športno-dobrodelno druženje povabili družinske člane, prijatelje in znance.

Dobrodelni dogodek je bil izjemno uspešen, saj so s skupnimi močmi zbrali pomembna sredstva za Matičevo zdravljenje. Matic, skoraj osemletni deček iz Škofje Loke, se bori z genetsko boleznijo, Duchennovo mišično distrofijo, ki povzroča hitro propadanje mišic. Nedavno je bilo v ZDA odobreno prvo gensko zdravilo za to bolezen, ki prinaša novo upanje. Ker zdravilo v Evropi še ni dostopno, mora Matičevo zdravljenje potekati v ZDA, kar predstavlja velik strošek. Njegova družina je že zbrala del sredstev, vendar potrebujejo še 2,2 milijona evrov.

"Sem direktno iz fitnesa, ker pa sem tam izpustila kardio, sem se odločila, da ga bom naredila tukaj, in ob tem prispevam k dobrodelnosti. Lepo mi je, da so vključili športnike in da na način, ki ga najbolj poznamo, tudi pomagamo," nam je povedala judoistka Kaja Kajzer, ki je o pobudniku dobrodelnega maratona povedala: "Ko je prisotna motivacija, je vse lažje in se da tudi čez večje napore. Spoštovanje, 12 ur na kolesu je res veliko, ampak če je ustrezna motivacija, se vse da."

"Vsako leto probam priti, če le imam čas. S tem prispevam en kamenček v mozaik in tudi sam pošljem kakšen SMS in upam, da na takšen način tudi jaz pomagam. Upam, da se bo čim več ljudi odzvalo," nam je o dobrodelnem kolesarjenju povedal Štefan Hadalin, ki o Baluhu pravi: "Glede na to, na koliko vatov poganja in s kakšno intenzivnostjo, mu bom kar čestital in naj to dela, zame ni ravno teh 12 ur."

"Letos sem tretjič po vrsti in rad se udeležujem teh humanitarnih dogodkov, tudi tekaških, kolesarskih, izzivalnih in 12 ur stati na istem mestu je kar dosežek in včasih grem rajši na kakšno daljšo turo. Namesto z Iga do Ljubljane grem raje na Vršič in nazaj, tako da takšni izzivi me pritegnejo. Pomembna je dobrodelnost, pa da vsi skupaj stopimo in na takšen način pomagamo," pa nam je povedal Primož Dolenc.

"Z Markom sva se ravno pogovarjala, da sem že od samega začetka zraven, pa sem mogoče samo 17-krat bil od 19-krat. Vedno mi je čudovito videti, kako se lahko športniki združimo za dobre namene. To ni bil nikoli problem. Vedno smo radi govorili, da šport združuje, in vidite, da šport združuje tudi pri tistih, ki so pomoči najbolj potrebni, in ravno to je naša naloga," pa nam je povedal Mitja Petkovšek, ki je na kolesu za dober namen preživel pol ure.