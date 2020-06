Nikomur ni bilo prijetno v minulih mesecih. Morda zaradi strahu pred nepoznanim virusom, morda zaradi prihodnosti in bojazni pred izgubo službe ali skrbi za zdravje bližnjih. Čeprav se zdi da nas razmere v državi delijo, znamo Slovenci stopiti skupaj, začutiti stisko in pomagati. Tako ali drugače. Z evrom, objemom ali glasbenim nastopom. Vse to so dobra dela.