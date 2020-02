Dogodki ob valentinovem tudi za tiste manj navdušene nad praznikom ljubezni

Ob valentinovem bo za vse zaljubljence poskrbljeno tako na glasbenem kot tudi filmskem področju. A ker nekateri niso tako navdušeni nad praznikom ljubezni, so začeli 'antivalentinovo gibanje'. Pri nas so ga začeli hrvaški provokatorji Let 3, ki so za seboj potegnili kar lepo četico zvezdnikov, tudi slovenskih. Tudi zanje bo poskrbljeno v sklopu dogodka Antivalentinovo.