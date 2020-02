'Dokler se ne odločiš za tetovažo, ne poznaš vseh odtenkov bolečine'

Žan Serčič je od leta 2011, ko je v drugi sezoni šova Slovenija ima talent prišel do polfinala, napredoval na mnogih glasbenih področjih. Skozi leta so se njegove vokalne in kitarske spretnosti le še izboljšale, izdal je že kar nekaj svojih avtorskih pesmi, postal pa je tudi glasbeni producent. In ker pot ni vedno lahka, se je odločil, da si na svoje telo vtetovira nekaj, kar ga bo ob težkih trenutkih spomnilo, da mora vztrajati.

Njegovo levo stran prsi zdaj krasi orel, ki v svojih krempljih drži kovček za kitaro. "Želel sem, da me nekaj neprestano opominja na to, kaj si v resnici želim in kaj je v mojem srcu, zato sem izbral levo stran psi. Za orla pa sem se odločil, ker je prispodoba za pogum in ponos," je za 24ur.com dejal Žan.