Okornov dokumentarni film o covidu-19 si boste lahko ogledali tudi na POP TV

Režiser Mitja Okorn je pričevanja obolelih nanizal v polurni dokumentarec o bolezni, ki že leto in pol duši svet. Njegovi sogovorniki so, s težjimi ali blažjimi posledicami, svojo kalvarijo preživeli, niso pa vsi, s katerimi so si zrli v oči v času, preživetem v bolnišnici, imeli enake sreče.

"Čisto vsakemu sem odpisal in to jih je bilo vsaj 20. Rekel sem, dajte me povezati. Pa je bilo konec, saj se nočejo izpostavljati," pojasnjuje Okorn. Zgrožen je, da so ljudje apriori proti izdelku le zato, ker je bila njegov naročnik vlada. "Kako si lahko jezen, kako lahko pljuvaš ... Ljudi smo posneli, ko so bili v komi, ko so skoraj umrli. Kako se lahko iz tega norca delaš? To moraš biti res čuden človek," še pove.

Dodaja še, da bo na koncu tako ali tako vsak sam moral dati na tehtnico, ali bo tvegal hujši potek bolezni in imel dolgotrajne posledice, ali pa se bo preprosto cepil. Zanj, kot zaključi, po posnetih izpovedih, ni bilo več nobenega dvoma. Pretehtalo je v korist cepljenja.