Domači zvezdniki o letu 2020: Najprej sem umrl, potem pa izdal knjigo

Letošnje leto, leto 2020, je zagotovo eno tistih, ki še dolgo ne bo šlo v pozabo. Za nami je leto prilagoditev, leto karanten in zazrtja v samega sebe. In za nami je leto, ki je bilo za vsakega posebej nekaj novega. Vsi smo se morali soočiti z novo resničnostjo in dejstvom, da se je naše življenje zaradi pandemije covida-19 spremenilo. A ni vse tako temno, kot se zdi, naši domači zvezdniki se spominjajo tudi lepih trenutkov letošnjega leta, ki mu brez težav lahko nadenemo pridevnik 'čudno' leto.

Radko Polič Rac: najprej smrt, potem pa knjiga

icon-expand Radko Polič FOTO: Črt Piksi

Najstarejši zvezdnik domačega kova, s katerim sem govorila o letu 2020, je Radko Polič Rac, ki je letos jeseni izdal biografijo, ki jo je napisala Petra Pogorevc. S Petro sta knjigo pisala kar nekaj let, saj je bil Rac najprej za sodelovanje, nato si je premislil, se spet strinjal, da knjigo napišeta, na koncu pa sta le prišla do točke, da sta obdelala vse vzpone in padce enega najbolj znanih slovenskih igralcev. In kaj Radko pravi o letu 2020? "Jaz se ga spominjam po tem, da sem najprej umrl, potem sem pa delal na knjigi. Po tem in pa po koroni, seveda," je za24ur.compo telefonu povedal dobro razpoloženi Rac in dodal: "Najprej so me oživeli, potem sem bil v začetku leta v karanteni, s Petro sva se poleti spravila na mojo knjigo in zdaj sem spet v karanteni. Pravzaprav bi lahko leto povzel kot: knjiga, karantena, knjiga, karantena. Evo, tako."

Povedal je, da je izjemno vesel, da je končno izdal knjigo, in da je izjemno presenečen, kako dobro se prodaja (doda, da je šla knjiga v drugi ponatis) in kako lepa pisma bralcev je prejel. "Petra me tu in tam obvesti, kaj pravijo ljudje. Zelo sem vesel reakcije znanih in neznanih ljudi. Sem bil kar malo presenečen, priznam. Predvsem sem vesel odziva neznanih bralcev, ki so mi iz raznih krajev Slovenije poslali kar nekaj pisem. Ne izpostavljajo se kot bralci, ampak bolj kot posamezniki, ki jim je všeč, da si je končno nekdo upal povedati zadevo po resnici. Tega zdaj manjka v Sloveniji – resnice. Te avtobiografije in biografije, a veste, so vedno malo olepšane, jaz sem si pa upal povedati brez dlake na jeziku. Mogoče je zato ljudem všeč, ker niso navajeni odkritosti." Sebastian: 40. rojstni dan in 20. obletnica prvega singla

icon-expand Sebastian na snemanju novega videospota FOTO: CTRL.media

Štajerski glasbenik Sebastian, ki slovi po dobri volji in večnem nasmehu, je povedal, da si bo letošnje leto vsekakor zapomnil po 20. obletnici svojega prvega singla Hočem to nazaj. Pesem je letos priredil, jo osvežil in izdal remiks. A Sebastian ni praznoval le 20. obletnice prvenca, praznoval je tudi 40. rojstni dan, a praznovanje je bilo januarja, v času, ko še nismo vedeli, kaj nas čaka.

"Leta 2020 se bom čez kakšnih 10 let zagotovo spominjal po tem, da sem po toliko letih ponovno zapel, na drugi strani pa po tem, kako zelo se nam je ustavilo normalno življenje. Kar se tiče dela, verjetno nikdar v življenju več ne bomo dobili tako umirjenega leta (no, vsaj upam tako), zato upam, da smo si skupaj nabrali moči za 2021, ko bomo vse zamujeno (lahko) nadoknadili. In ko to preberem, vidim, da si ga bom zapomnil očitno tudi po – upanju," je za 24ur.com povedal Sebastian in dodal, da bi letošnjemu letu od 1 do 10 dal oceno 6. Zakaj? "S čisto lastnega vidika bi mu dal oceno 9, ker sem precej samotarski človek in v bistvu v tem obdobju resnično pogrešam le svoje plesalce in koncerte, glede vsega ostalega pa mi, iskreno povedano, ne manjka prav veliko. Ko pomislim na druge, je situacija precej drugačna. Berem o strašnih življenjskih situacijah, zato mu v tej luči ne morem dati več kot recimo 3 – v upanju, da ne pademo kdaj na 2 ali celo 1. Skupna ocena torej: okej, 6." Joker Out: Leto 2020 je leto kontrastov med pričakovanji in dejanskim izkupičkom

icon-expand Joker Out v družbi oboževalke, ki so ji na dom dostavili naročilo majice. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Mladi glasbeniki vedno bolj priljubljene skupine Joker Out pravijo, da si bodo leto 2020 zapomnili predvsem po "kontrastu tega, kar smo od njega pričakovali, in tega, kar smo dejansko dobili", zato leto 2020 ocenjujejo s skromno oceno 4 od 10. A fantje se zavedajo, da so v tako posebnem letu, kot je bilo letošnje, čeprav ni bilo veliko koncertov, vseeno dobili priložnost in videli, kako zelo zveste oboževalce imajo.

Člani skupine so namreč izdali linijo svojih majic in puloverjev, ki so med oboževalci požele veliko navdušenja in so 'šle kot za med'. Ko so končno dobili svojo linijo oblačil, se je zadeva zataknila pri ponudnikih paketnih dostav, saj so vsi letos več kot preobremenjeni. A nič zato, so rekli fantje in se na pot po Sloveniji odpravili sami ter tako od vrat do vrat razveseljevali svoje oboževalce. Zato vsak oboževalec, ki je pravočasno oddal naročilo, ni le prejel ekskluzivne linije majic in puloverjev skupine Joker Out, temveč je fante na varni razdalji v bližini svojega doma tudi spoznal. A tudi Joker Out niso ostali brez božično-novoletnih presenečenj. Več oboževalcev in oboževalk je svoje idole pričakalo z domačimi dobrotami, z darilci in sporočili. Nina Pušlar: 15-letnica kariere in prvič v 10 letih brez koncerta v domačem kraju

icon-expand Nina Pušlar FOTO: Matic Kremžar

Kot nam je Nina povedala v intervjuju ob 15-letnici kariere in izdaji nove različice prvega singla Ni ona, jo je letošnje leto presenetilo kot večino glasbenikov.

"Pred enim letom si res ne bi mislila, da lahko pride do česa takega. Trenutna situacija je taka, da so nekatere stvari vseeno veliko pomembnejše od tega, kdaj bom zopet stala na odru. Zato se bom na oder z največjim veseljem vrnila šele takrat, ko bo primeren čas za to. Kaj bo prineslo naslednje leto, je v teh časih res težko napovedovati, želja pa je vsekakor biti čimprej spet nazaj med občinstvom, tako domačim kot po vsej Sloveniji," je povedala Nina in dodala, da na trenutno situacijo gleda z optimizmom in da se v dneh, ki bi jih najraje preživela pod odejo v pižami, vedno zateče k dobri knjigi: "Te so moje prijateljice v dobrem in slabem."