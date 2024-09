Domen Valič je obiskovalce Cukrarne popeljal na čutno popotovanje

Edinstven plesno-vinski večer, kjer si glavne vloge enakovredno delijo plesalci, vino in Domen Valič, je pri nas nekaj novega. "Želela sem ustvariti kabaret večer z degustacijo vin, se pravi fin večer v kabaret vzdušju, kjer predstavimo štiri vina in štiri ženske. Tako, da v bistvu ne veš, ali Domen opisuje vino, ki ga pije, ali ženske," je dejala Tjaša Žibert.

"Wine night only je res nekaj, česar sploh nismo vajeni v našem prostoru. Odločili smo se, da bom jaz v predstavi imel problem izbrati tisto pravo, zato da bodo lahko gledalci okusili čim več slovenskih vin in da bodo lahko videli čim več prekrasnih plesnih točk naših prekrasnih plesalk in plesalcev," je povedal Domen Valič, ki je med vajami nabral tudi nekaj znanja o vinu." Pri opisovanju okusov začneš na dnu, in sicer ali je vino bolj zemeljskega okusa, ali je kot neki ocean, potem se premaknemo malo višje, mogoče na neke vonjave pomladnih trav ali pa recimo borovcev, nato pa se premakneš še malo višje, v sfere mavrice, s čimer opišeš, kakšne barve so." Brez skrbi, na dogodek vas bodo vzeli tudi brez prehodnega znanja o vinu in občutka za ples.