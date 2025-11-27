Svetli način
Domača scena

Domen in Iztok Valič: Sin in oče, ki pozivata k preventivi pred rakom prostate

Ljubljana, 27. 11. 2025 20.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Alen Podlesnik
Komentarji
1

Za rakom prostate vsako leto umre več sto Slovencev, kljub temu, da je ozdravljiv, če ga zdravniki odkrijejo dovolj zgodaj. Z namenom, da se moške spodbudi k pravočasnim pregledom, je društvo Onkoman v akciji SMS fotru angažiralo številne znane Slovence na čelu z Domnom Valičem in njegovim očetom.

S kampanjo društva Onkoman sta Domen in Iztok Valič mnoge Slovence spodbudila, da so poslali tako imenovan SMS fotru, da bi jih spodbudili k pravočasnemu pregledu prostate. Skupaj jih je bilo skoraj 1700. Kampanji so se pridružili tudi številni znani obrazi.

"Moški smo problematični, ker ne gremo k zdravniku tako redno kot ženske in je težko te stvari pri nas preventivno odkriti," meni vplivnež Jani Jugovic, ki dodaja: "Ženske to redno spremljajo, mi pa tega ne delamo."

"Zanimiva je ta kampanja, ker je zelo s čustvi povezana. Če vzamem primer svojega očeta, ko sem mu omenila vnuke, sem tudi njega premaknila. Mislim, da se bo s to kampanjo veliko premaknilo, da se bodo tudi moški vzeli v roke in se šli malo večkrat pregledat," pa je dodala Janijeva soproga Teja Jugovic.

Kampanja SMS fotru, ki jo je za osveščanje o pomenu zgodnjega odkrivanja raka prostate pripravilo društvo OnkoMan, je v zadnjih tednih močno odmevala in v javnosti sprožila izjemen odziv. Akcija, ki je nagovarjala sinove in hčere, naj svojim očetom pošljejo osebno SMS sporočilo s povabilom na preventivni pregled, je dokazala, da so čustva še vedno najmočnejše orodje za spreminjanje navad. Preko platforme kampanje je bilo ustvarjenih več kot 1600 osebnih SMS sporočil, kar organizatorji ocenjujejo kot enega najmočnejših neposrednih odzivov na področju ozaveščanja o nujnosti zgodnjega odkrivanja raka prostate v zadnjih letih.

Rak prostate ostaja najpogostejši rak pri moških v Sloveniji, hkrati pa je eden tistih, kjer je ob pravočasnem odkritju preživetje izjemno visoko. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je ključ do uspešnega zdravljenja prav preventiva, redni pregledi in odpravljanje predsodkov, ki moške pogosto odvračajo od obiska zdravnika.

onkoman sms fotru domen valič vid valič
KOMENTARJI (1)

Betuul
27. 11. 2025 21.07
+1
Zgleda da se ta bolezen pojavlja in jo ke možno odkriti ko so moški še mlajši?? Kako to da ne vzpostavijo presejalne metode pregleda za to prostato! Ter preglede redno na vsakih nekaj let???Na podoben način kot so dora; zora ; za ženske!? Moški morajo jesti bučna semena!??kot so programi dora zora svit!
ISSN 1581-3711
