Domen Kljun: Konji so njegova prva ljubezen

Kot pravi, so konji njegova druga ljubezen, prva ostaja žena. Jih je pa vzljubil že v otroštvu, saj so od nekdaj prisotni pri njih, zanje pa ga je navdušil oče. Preden pa se človek zavihti na konja, je kar nekaj priprav, nam je razložil in pokazal pevec, jahač pa mora biti kar močan, saj oprema za osedlanje konja tehta približno 30 kilogramov. "Deka, sedlo in uzda so tisto, kar rabimo za osedlati konja," je povedal.

Prav s Kljunove domačije pa je v svet že odšlo nekaj žrebičkov, pevec pa pravi, da je bil prisoten tudi ob njihovi kotitvi. Ta se zgodi običajno ponoči, ko se kobila in okolica umirita, hlev pa imajo opremljen tudi s kamerami, kar jim pomaga pri spremljanju dogajanja v njem tudi v nočeh, ko pričakujejo žrebičke. "To je zelo hitro, če je vse tako, kot mora biti, je v pol ure vse končano," pravi Domen in doda: "Žrebiček v petnajstih minutah stoji. Postavi se pokonci in takoj poišče materino mleko. Najlepše je, ko ponoči spiš, nato pa pogledaš kamero in žrebiček že stoji. Včasih pa pride do komplikacije." Takrat pride na pomoč veterinar.

Domen biča nima, ampak priznava, da je kar strog, predvsem do žrebička Hidalga, ki je ime dobil po filmu, star pa je šele pol leta, zato se bo sedaj z njim več ukvarjal in ga začel učiti. Pevec nam je zaupal še, da ima rad kavbojske filme, prav nič presenetljivo pa ni, da je prav Hidalgo njegov najljubši.